«На дом мечты надо заработать»: Кожевникова объяснила, почему они снимают с мужем жилье

Актриса Мария Кожевникова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объяснила, почему они с гражданским мужем, бизнесменом Евгением Васильевым, снимают дом, а не перебираются в свое жилье. У пары, напомним, трое совместных детей.

«Просто мы с мужем хотим дом мечты. А на дом мечты надо заработать. Мы сейчас совместно это делаем. Поэтому у нас когда-нибудь обязательно будет свое жилье. Я же еще планирую детей. Там будет десять комнат. Сейчас у нас дом на четыреста метров. Но нам в нем уже тяжело. Там еще мама моя живет». Мария Кожевникова

Также актриса отметила, что если она захочет, то хоть завтра может расписаться с мужем. «Если мне завтра взбредет в голову, и я скажу: «Женя, я хочу расписаться», то он пойдет и все сделает за меня. У нас почти нет совместно нажитого имущества. Только машины», — заметила звезда «Универа».

Как думает Мария Кожевникова, не в штампе дело, а во взаимоотношениях. В мужчине и женщине. «Ни венчание тебя не спасет, ни штамп. Только ваши внутренние отношения. Мы знаем много случаев, когда богатый муж или жена переписывали имущество и становились вдруг резко банкротами, лишь бы оставить вторую половинку ни с чем», — сказала она.