«Ах, вернисаж»: Алла Пугачева впервые спела дуэтом с Лаймой Вайкуле

Накануне 65-летняя Лайма Вайкуле дала блистательный концерт в Кремле. Выступление своей подруги посетила Алла Пугачева. Звезда вначале подтанцовывала, сидя в ложе зала. Однако в завершении представления Примадонна не удержалась и вместе с мужем Максимом Галкиным вышла на сцену с огромным букетом цветов.

больше по теме Пугачева провела первое воскресенье весны на концерте 65-летней Вайкуле Латвийская эстрадная певица выступила в Кремлевском дворце.

Здесь она, пожалуй, впервые со сцены спела дуэтом вместе с Вайкуле. Зрители с упоением слушали знакомые строки: «Ах, вернисаж, ах, вернисаж…» Эта песня Раймонда Паулса и Ильи Резника стала популярной еще в 80-х, но до сих пор звучит современно. В СССР ее исполнял звездный дуэт, состоящий из Лаймы Вайкуле и Валерия Леонтьева.

Напомним, недавно латвийская певица посетила студию «Вечернего Урганта» на Первом канале, где рассказала, как она создает вместе с Аллой Борисовной вайны для Instagram. Здесь она призналась, что, несмотря на близкую дружбу с Примадонной, никогда не выступала с ней дуэтом.