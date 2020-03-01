«Я знаю все английские языки»: Пелагея поделилась подборкой роликов с дочкой Таисией

Трехлетняя кроха объяснила звездной маме, из чего варят компот, продемонстрировала знание иностранного и спела песню из репертуара группы «Любэ».

На личной страничке в Instagram экс-супруга хоккеиста Ивана Телегина опубликовала свежий пост, состоящий из подборки видеороликов с участием трехлетней Таисии. На первых кадрах малышка продемонстрировала знание иностранного, сказав, как на английском языке будет «птичка».

«Bird… Я знаю все английские языки!!» — с гордостью подметила кроха. «Ты ж моя девочка!» — похвалила наследницу Пелагея.

Ко всему прочему, Тася (Так девочку называют домашние, — Прим. ред.) порадовала звездную маму проявленным интересом к вокалу, исполнив одну из песен из репертуара группы «Любэ».

«Только мы с конем по полю идем…» — старательно выводила малышка.

На одном из видео дочка Ивана Телегина решила объяснить Пелагеи, из чего делают компот, полакомившись этим ягодным угощением.

«Компот… из чего только не знаю! Из яблок, из вишни, из компота», — резюмировала Тася.

Вместе с мамой кроха учит новые английские слова по детской книжке с картинками — название геометрических предметов, различные прилагательные. В те дни, когда Пелагея проводит вечера дома, она сама занимается с дочкой. Ранее артистка подтвердила информацию о расставании с отцом наследницы. По словам певицы, с Иваном Телегиным она разошлась без лишних ссор и конфликтов. Как выяснилось, супруги на протяжении нескольких месяцев живут отдельно.