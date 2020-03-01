Антон Табаков продал своему сыну Никите автомобиль

Актриса театра и кино Екатерина Семенова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что ее бывший гражданский муж бизнесмен Антон Табаков продал автомобиль своему сыну Никите.

«Смой сын Никита уже самостоятельный человек. Антон поддерживает Никиту. Они дружат. Никита даже у папы купил автомобиль. Знаю, что Антон сделал скидку. Но если бы у Никиты не было денег, то я думаю, что Антон помог бы сыну».

Катя Семенова

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По словам Екатерины Семеновой, она жалеет, что в свое время у них с сыном режиссера Олега Табакова дело не дошло до свадьбы. «Мы были в те годы импульсивны и молоды. Мудрости у нас было очень мало», — сказала Екатерина Семенова.

Она добавила, что не так давно попала в больницу. Антон Табаков ей позвонили и отчитал, что она ничего не сказала об этом ему. Бизнесмен волнуется за свою несостоявшуюся супругу. Как отметила Семенова, они с Табаковым сегодня словно родственники.