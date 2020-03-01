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Пугачева провела первое воскресенье весны на концерте 65-летней Вайкуле

Латвийская эстрадная певица выступила в Кремлевском дворце.

Пугачева провела первое воскресенье весны на концерте 65-летней Вайкуле
Алла Пугачева (Фото: Globallookpress.com)

70-летняя Алла Пугачева больше полувека отмечает импровизированный праздник желтых цветов. В этом году первое воскресенье весны Примадонна отечественного шоу-бизнеса провела на концерте близкой подруги Лаймы Вайкуле. 65-летняя латвийская певица выступила в Кремлевском дворце. В Stories ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале поделился свежим видеороликом из зрительского зала, запечатлев на камеру смартфона свою супругу. Позже кадры с участием Аллы Борисовны появились и на одной из фан-страничек Пугачевой.

Супруга шоумена Максима Галкина хлопала в ладоши в такт мелодии, наблюдая за всем происходящим на сцене, расположившись в ложе просторного концертного зала.

«На прекрасном концерте блистательной Лаймы!» — отметил шоумен в Instagram.

Примечательно, что Алла Борисовна, как впрочем и ее муж, не смогли усидеть на месте. Они вышли на сцену к Лайме Вайкуле с букетами цветов. Ни для кого не секрет, что Примадонна давно дружит с латвийской певицей. Прошлым летом Пугачева с Галкиным сходили на двойное свидание с Лаймой и ее избранником Андреем Латковским, заранее забронировав столик в одном из ресторанов на берегу Балтийского моря.

Певица Алла Пугачева и ее подруга Лайма Вайкуле
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

Еще годом ранее супруга шоумена отмечала первое воскресенье весны в компании близких друзей и семьи. Тогда на вечеринке по случаю праздника желтых цветов в гостях у именитой бабушки отметился и старший внук Примадонны — Никита Пресняков со своей супругой Аленой Красновой.

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