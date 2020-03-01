«Он был нерешителен»: Галина Боб призналась, что сама предложила мужу сыграть свадьбу

Актриса Галина Боб, которая получила широкую известность благодаря роли в сериале «Деффчонки», в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ призналась, что сама была инициатором свадьбы со своим нынешним супругом режиссером Сергеем Корягиным. У супругов два сына – Лев и Андрей.

«Я всегда хотела замуж, но у меня в мыслях не было заключать, к примеру, с мужем брачный контракт или договор. Он был нерешителен. Когда мы познакомились, то я сразу знала, что он попал. У него не было шансов. Я сама ему предложила сыграть свадьбу». Галина Боб

Как отметила актриса, предложение прозвучало в новогоднюю ночь. Тогда они с Корягиным были в Пензе.

«Он никак не мог придумать, что мне подарить. Спросил у меня. Я подкинула идею купить мне кольцо. Он поехал и за несколько часов до Нового года нашел кольцо. Приехал ко мне с радостным видом и сделал предложение», — заявила Галина Боб.