Мария Кожевникова объяснила, почему они с мужем венчаны, но при этом не расписаны

Актриса Мария Кожевникова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ призналась, что они с мужем бизнесменом Евгением Васильевым не женаты. При этом в 2013 году они обвенчались в Свято-Николаевском соборе в Ницце. У актрисы от бизнесмена трое сыновей.

Ведущая Лера Кудрявцева спросила, допускает ли мысли Кожевникова, что отец ее детей ей изменяет. «Я даже чисто гипотетически не могу допустить такой мысли, что супруг мне изменит. У каждого человека своя жизнь. Я не могу этого себе представить. Не хочу отвечать на этот вопрос».

«А вы женаты?» — спросил ведущий Оскар Кучера. «Мы официально не женаты, но венчаны», — ответила Кожевникова.

Между тем ведущая Лера Кудрявцева заметила, что, насколько она знает, сначала должен ставиться штамп в паспорте, а только после этого люди могут обвенчаться.