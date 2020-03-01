Дочь Владимира Кузьмина сообщила, что ее отец стал кришнаитом

Одна из дочерей музыканта Владимира Кузьмина Соня в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что ее звездный отец стал кришнаитом. При этом, как он думает, такие перемены в сознании пошли ему на пользу.

«Все сейчас в семье папы на удивление хорошо. В его привычках все давно на самом деле поменялось. Он сейчас бодрый и жизнерадостный. Он стал кришнаитом. При этом превратился в очень дисциплинированного человека. У папы, надо признать, все мантры заменяет музыка. Он играет на гитаре и на скрипке. Это и есть его главная медитация». Соня Кузьмина

Как отметила дочь Владимира Кузьмина, ее отец перестал есть мясо. Более того, он не пьет алкоголь, хотя раньше, что не секрет, у него бывали запои.

«Наставников у него нет. Все кришнаиты, я хочу сказать, верны своим женам. В том числе и поэтому он вернулся к супруге, от которой уходил к любовнице. Они вместе и счастливы. И мы все за них очень рады», — заметила Соня Кузьмина.