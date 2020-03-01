«Влад кому-то мешал»: вдова Листьева высказалась о заказчике его убийства

Вдова телеведущего Влада Листьева, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома, Альбина Назимова заявила, что у нее нет понимания, кто мог убить ее супруга. Все озвученные ранее версии она считает неправдоподобными.

По словам Альбины Назимовой, следственные органы просто не могут раскрыть преступление. То, с чем она лично столкнулась на уровне следствия, просто, как она считает, было очень непрофессионально.

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Альбина Назимова считает, что имя заказчика никогда не назовут. Как она считает, даже если бы удалось назвать имя этого человека, в ее картине мира это бы ничего не поменяло. В качестве примера она привела тот факт, что Вторую мировую войну развязал Гитлер, но от этого принять ее последствия легче не стало, сообщает «Медуза».