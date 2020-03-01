«Влад кому-то мешал»: вдова Листьева высказалась о заказчике его убийства

Вдова телеведущего Влада Листьева, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома, Альбина Назимова заявила, что у нее нет понимания, кто мог убить ее супруга. Все озвученные ранее версии она считает неправдоподобными.
По словам Альбины Назимовой, следственные органы просто не могут раскрыть преступление. То, с чем она лично столкнулась на уровне следствия, просто, как она считает, было очень непрофессионально.
Альбина Назимова считает, что имя заказчика никогда не назовут. Как она считает, даже если бы удалось назвать имя этого человека, в ее картине мира это бы ничего не поменяло. В качестве примера она привела тот факт, что Вторую мировую войну развязал Гитлер, но от этого принять ее последствия легче не стало, сообщает «Медуза».
«Я понимаю, что в то время в этой должности и с этим уровнем и умением договариваться с людьми и убеждать их в том, что ему надо, Влад кому-то мешал. От того, что это будет названо в буквах и в образах, что изменится? Если бы это не сделал один, сделал бы кто-то другой, кто таким же образом решал бы свои проблемы».