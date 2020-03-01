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«А у нас Масленица»: Нетребко полакомилась блинным тортом с красной икрой

Оперная певица осталась довольна праздником.

«А у нас Масленица»: Нетребко полакомилась блинным тортом с красной икрой
Анна Нетребко (Фото: Instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago)

48-летняя Анна Нетребко отпраздновала Масленицу. Несмотря на то, что оперная дива большую часть времени проводит в Австрии, возлюбленная азербайджанского исполнителя Юсифа Эйвазова не пренебрегает русскими традициями и праздниками. Так, знаменитость показала, какие угощения она подавала к столу.

Певица полакомилась блинным тортом с семгой и красной икрой. Кроме того, Нетребко попробовала блинчики с мясом, различные салаты и закуски.

Оперная дива Анна Нетребко отпраздновала Масленицу
Анна Нетребко подала к столу блинный торт с семгой и красной икрой (Фото: Instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago)

«А у нас Масленица! Блинный тортик из семги и блинчики с мясом», — отметила оперная певица.

Анна осталась довольна тем, как прошла Масленица, поделившись фотоотчетом с верными почитателями на личной страничке микроблога. Оперная дива не скрывает: она любит готовить для семьи. Вечерами после продолжительного репетиционного дня Нетребко встречает мужа с ужином, подавая к столу любимые блюда возлюбленного.

Артистке нравится экспериментировать на кухне, обновляя рецепты новыми и необычными ингредиентами. Так, Нетребко угощала Юсифа кулинарными изысками — кроликом в сметанном соусе, фаршированным шпинатом.

Оперная дива Анна Нетребко отпраздновала Масленицу
Оперная дива полакомилась блинчиками с мясом (Фото: Instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago)

Интерес к кулинарии проявляет и одиннадцатилетний сын оперной певицы — Тьяго. В одном из ресторанов наследник Нетребко поучаствовал в мастер-классе под присмотром поваров. Так, мальчик сам приготовил пиццу, подав ее к столу. Анна по достоинству оценила умения Тьяго, попробовав приготовленное им блюдо.

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