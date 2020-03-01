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«Алла! Любим-любим»: Галкин показал, какой сюрприз фанаты подготовили для Пугачевой

Шоумен запечатлел на камеру смартфона тех поклонников, которые пришли лично поздравить певицу с праздником желтых цветов.

«Алла! Любим-любим»: Галкин показал, какой сюрприз фанаты подготовили для Пугачевой
Алла Пугачева и Максим Галкин (Фото: Globallookpress.com)

Максим Галкин показал, какой сюрприз фанаты устроили для Примадонны отечественного шоу-бизнеса. Все происходящее шоумен запечатлел на камеру смартфона. Поклонники Аллы Борисовны пришли на встречу с мужем певицы с импровизированными плакатами. Выстроившись в ряд, каждый взял в руки ватман, сложив из букв поздравление — «с весной!».

«Алла, Алла! Любим-любим», — скандировал в кадре один из верных почитателей Пугачевой.

Помимо всего прочего, фанаты спели одну из композиций, переделав слова и посвятив строки Алле Борисовне.

«Мы журналы в киосках скупаем

Со статьями и фото с тобой…

Мы пластинки с прилавка сметали,

Не могли надышаться тобой!

В ожидании эмоций чудесных

Мы крутили пластинки твои,

В Олимпийском свободное место

На концертах пытались найти…» — пели поклонники Примадонны.

Певица Алла Пугачева с сыном Гарри
Алла Пугачева с сыном Гарри (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

Сам шоумен уточнил, что подобное поздравление произвело впечатление на его супругу. Алла Борисовна поблагодарила всех причастных, оставив фанатам автографы.

«Поклонники Аллы подготовили ей такой сюрприз! Спасибо вам ребята за верность творчеству и за сохранение традиции ее весеннего праздника!» — добавил Галкин.

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