«Алла! Любим-любим»: Галкин показал, какой сюрприз фанаты подготовили для Пугачевой

Шоумен запечатлел на камеру смартфона тех поклонников, которые пришли лично поздравить певицу с праздником желтых цветов.

Максим Галкин показал, какой сюрприз фанаты устроили для Примадонны отечественного шоу-бизнеса. Все происходящее шоумен запечатлел на камеру смартфона. Поклонники Аллы Борисовны пришли на встречу с мужем певицы с импровизированными плакатами. Выстроившись в ряд, каждый взял в руки ватман, сложив из букв поздравление — «с весной!».

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«Алла, Алла! Любим-любим», — скандировал в кадре один из верных почитателей Пугачевой.

Помимо всего прочего, фанаты спели одну из композиций, переделав слова и посвятив строки Алле Борисовне.

«Мы журналы в киосках скупаем Со статьями и фото с тобой… Мы пластинки с прилавка сметали, Не могли надышаться тобой! В ожидании эмоций чудесных Мы крутили пластинки твои, В Олимпийском свободное место На концертах пытались найти…» — пели поклонники Примадонны.

Сам шоумен уточнил, что подобное поздравление произвело впечатление на его супругу. Алла Борисовна поблагодарила всех причастных, оставив фанатам автографы.