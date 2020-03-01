«А поцелуй папу! Как ты умеешь»: сын Шукшиной не обделяет вниманием первенца

52-летняя дочь ныне покойного Василия Шукшина на личной страничке в Instagram опубликовала свежий видеоролик, показав в кадре, как Макар Касаткин играет с маленьким Марком. В апреле крохе исполнится два годика. Ранее семья Лидии Федосеевой-Шукшиной настояла на проведении ДНК-теста на установление отцовства. К слову, результаты проведенной экспертизы показали, что сын Фрейи Зильбер действительно является внуком Марии Шукшиной. Экс-ведущая программы «Жди меня» на Первом канале признала родство с Марком.

Напомним, что в студии одной из рейтинговых передач экс-возлюбленная Макара Касаткина настаивала на том, что она родила ребенка от сына именитой актрисы. Близкие молодого человека сомневались в правдивости слов Зильбер, однако после проведенного ДНК-теста все подозрения отпали. Шукшина предложила Фрейе отдать им Марка, подметив, что они позаботятся о внуке.

«Не мне судить Фрейю, каждый зарабатывает, как может», — говорила дочь Федосеевой-Шукшиной относительно участия Зильбер в рейтинговых ток-шоу.

Мария уточнила, что на фоне всех жизненных перипетий девушка сама пришла к ним без камер и журналистов. Так, экс-возлюбленная сына телеведущей попросила его семью приглядеть за Марком. Пока малыш живет с родственниками без мамы. За это время Касаткин успел привязаться к наследнику. Макар любит играть с сынишкой. Примечательно, что правнук Федосеевой-Шукшиной поладил с отцом. Кроха охотно идет на руки к папе.