«Я сильно похожа на отца»: старшая дочь Немцова приехала в Москву из Германии

Жанна Немцова, дочь известного оппозиционера Бориса Немцова, специально приехала из Германии в Россию, чтобы принять участие в марше, посвященном памяти ее отца. Девушка долгое время работала на немецком телеканале Deutsche Welle, но недавно объявила о своем уходе оттуда, сославшись на отсутствие перспектив.

После этого она совершила вояж по постсоветскому пространству, посетив Молдову и Украину. Теперь вот появилась в Москве. В интервью российскому ВВС девушка сказала, что нечасто бывает на исторической Родине, но ради памяти отца решила сделать исключение. Здесь, в России, она поняла, что ее отца многие ценят и любят до сих пор. И, хотя ее папа был убит пять лет назад, ей до сих пор сложно вспоминать об этом.

«Моя жизнь тогда сильно изменилась. Это был ужасный период для меня во многих отношениях. Наверное, я поняла, что очень сильно похожа на своего отца. И меня это радует. Я думаю, что это хорошо», — рассказала Жанна Немцова русской службе BBC News.

Напомним, ранее мы писали о другой дочери Немцова Дине. Девушка как раз перед маршем простыла, поэтому не смогла принять в нем участие. В личном блоге она поделилась архивным снимком с отцом.