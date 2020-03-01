Рома Жуков спас от верной смерти Марину Хлебникову и Александра Айвазова

Певец Рома Жуков спас от верной смерти своих друзей: Марину Хлебникову и Александра Айвазова. Об этом было сказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. В один из дней они вместе ехали на гастроли. В какой-то момент их машину стал обгонять другой автомобиль. Как отметил Жуков, ему ничего не оставалось, как свернуть в отбойник. Иначе случилось бы тяжелое ДТП.

«Виновник аварии уехал с места ДТП. Мы даже не стали вызывать сотрудников ГИБДД. Просто бесполезно. Не с воробьями же составлять протокол. Мы остались на дороге одни. У машины потерто крыло, обе двери. Но главное, что все мы живы». Рома Жуков

Марина Хлебникова добавила, что теперь Рома Жуков ее ангел-хранитель. Он спас их всех от больших неприятностей. Сама она в момент ДТП сидела рядом на пассажирском сиденье.

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Также исполнительница сказала, что сейчас у нее в жизни все хорошо. Она следит за своим здоровьем. Активно выступает в российских городах.