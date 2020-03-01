«Девочка спортивная, талантливая»: Андрей Соколов рассказал о своей девятилетней дочери

Как отметил актер, в жизни ребенка все прекрасно и хорошо.

Актер Андрей Соколов в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал о своей единственной дочери, девятилетней Софии. Ребенок у него родился в 2010 году от брака с третьей супругой Ольгой. В 2015 году Соколов с женой расстался. Ольга перевезла девочку в Санкт-Петербург. Какое-то время девочку он не видел.

«С дочкой постоянно видимся. Девочка спортивная, талантливая. Все у нее в этой жизни будет хорошо». Андрей Соколов

Как добавил актер, он без ума от своей дочки и старается проводить с ребенком все свое свободное время. Также актер рассказал о своих увлечениях. В свободное время он играет в хоккей. Хобби – восстановление раритетных мотоциклов. Также актер часто ездит отдыхать с друзьями.

«Мы покупаем лимонад, чай, торт, пирожное, конфеты. Едим все это с друзьями, потом расходимся. У нас большая компания. Человек десять. Садимся, когда у всех есть свободное время, на машину или в самолет. Едем отдыхать. Главное, чтобы была хорошая компания», — сказал Андрей Соколов.