Семнадцатилетняя дочь Александра Михайлова собралась замуж

Семнадцатилетняя дочь актера Александра Михайлова, актриса и модель Мирослава собралась замуж. Ее избраннику 20 лет. Торжество намечено на лето нынешнего года. Мирославе как раз исполнится в конце июня 18 лет. Девушка родилась в 2002 году от брака звезды с врачом Оксаной Васильевой.

«Уж замуж невтерпеж. Без мягкого знака. Вспоминается сразу Ромео и Джульетта. Правда, у них было три дня любви и пять трупов. Вот и вся история». Александр Михайлов

Сама Мирослава заметила, что отец с неким страхом отнесся к тому, что она собралась под венец. «А вот мама нормально восприняла. В обморок не упала. Свадьба планируется летом. Правда, все еще будет зависеть от экзаменов в институте, куда я буду поступать», — заявила Мирослава.

Как отметил Александр Михайлов, дочь собирается пойти по его стопам. «Она хочет быть актрисой. Я, правда, против. Но у меня свои тараканы. Актер – тяжелая профессия. Это адский труд», — заметил Александр Михайлов.