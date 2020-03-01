«Улучшение здоровья налицо»: Дибров почти восстановился после микроинсульта

Как отметил телеведущий, он благодарен всем, кто за него переживал.

Телеведущий Дмитрий Дибров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что практически восстановился после перенесенного микроинсульта. Сейчас он неплохо себя чувствует. Напомним, что не так давно телеведущий перепугал своих друзей. Ему стало плохо. Врача на место происшествия вызывал его друг и коллега Леонид Якубович.

«Врачи говорят, что мне надо лечиться. Сколько? Это как врачи скажут. Улучшение здоровья налицо. Спасибо, что переживали за меня». Дмитрий Дибров

Супруга телеведущего Полина отметила, что тоже очень беспокоилась за мужа. «Дима никогда не показывает, что у него что-то болит. Только когда у него настроение ухудшается, тогда я понимаю, что с ним что-то не так. Он умеет скрывать свои эмоции и чувства», — заявила Полина Диброва.

Как заметила жена телеведущего, иногда она не говорит то, что надо бы говорить мужчине. «Но когда надо, я беру руку и чувствую его», — сказала девушка.