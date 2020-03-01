«Счастье для меня – спокойствие»: Ефремов рассказал об увлечениях детей от пятой супруги

В браке со звукорежиссером Софьей Кругликовой у него подрастают две дочери и сын.

Актер Михаил Ефремов в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал об увлечениях своих детей от пятой жены, звукорежиссёра Софьи Кругликовой. В браке у них родились две дочери и сын.

«Борька — футболист. Надя у нас танцует. А Вера вымахала уже. Даже не знаю, чем она занимается. Она ходит в театральный кружок». Михаил Ефремов

Рассказал он и о дочери от четвертой жены, актрисы Ксении Качалиной, Анне-Марии. «Она живет в маминой квартире, но это ее квартира. Жду от своих детей внуков. От сына Никиты жду. Сын Николаша сделал внучку. Алла Николаевна — прекрасный человек. Она похожа и на папу, и на маму. Счастья для меня — спокойствие. Когда все спокойны – это счастливый момент», — заявил Михаил Ефремов.

Как отметил популярный актер, дети – это любовь всей его жизни. «Жизнь моя нормальная, спокойная, тихая. Никакого тумблера в ней нет. Я не такой, как вы себе представляете. Я стесняюсь», — сказал Михаил Ефремов.