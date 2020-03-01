«Я очень рад за нее»: пятый супруг Лолиты высказался о ее новом возлюбленном

Пятый супруг певицы Лолиты тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что очень рад за свою супругу, у которой новый роман. Как известно, сейчас звезда встречается с неким бизнесменом, который возил ее в Израиль. Мужчина полностью оплатил отдых знаменитости.

«Конечно я за нее порадовался. Она уже заявила в соцсетях и на федеральных каналах, что она сейчас в отношениях. Что гуляла по Израилю с возлюбленным. Я очень рад за нее. Очень хорошо на самом деле, когда есть отношения. И они здоровые. Я только это приветствую». Дмитрий Иванов

Между тем сам тренер по игре в сквош вступать в брак пока не намерен. Как известно, у него тоже появилась новая девушка. Причем Лолита утверждает, что Иванов ей изменял, когда они еще жили вместе. На вопрос, собирается ли он жениться тренер кратко ответил: «Пока нет».

Также Дмитрий Иванов в очередной раз подтвердил, что не претендует на имущество своей супруги. Ему от нее ничего не надо. «Я не претендую на совместное имущество, на недвижимость, которую мы покупали вместе», — сказал он.