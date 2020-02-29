Тигран Кеосаян вспомнил свою дружбу с Владом Листьевым

Телеведущий Тигран Кеосаян в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказался в связи с годовщиной убийства своего коллеги Влада Листьева. Напомним, что преступление, которое потрясло всю страну, было совершено 25 лет назад — 1 марта 1995 года.

«Я сейчас не в стране, поэтому мне не очень удобно говорить на эту тему. Но самое главное даже не это. В свое время я был не очень интегрирован в эту историю, поэтому мне бы не хотелось что-то придумывать. Я знаю людей, которые больше меня осведомлены в этом деле. Рассказывать о Владе Листьеве я могу много, но не о ситуации, связанной с убийством. Наши с ним отношения были прекрасные, но говорить сегодня об этом неуместно. В такие дни. У нас было много хорошего, но сейчас это неуместно. Поверьте мне». Тигран Кеосаян

Напомним, что Влад Листьев был застрелен в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице. Киллеры выпустили в него две пули. Одна попала в правое предплечье, а вторая — в голову.

Убийство Влада Листьева вызвало широкий общественный резонанс. Преступление до сих пор не раскрыто. Телеведущему было 38 лет.