«Для меня это очень болезненная тема»: Валдис Пельш не знает, кто убил Влада Листьева

Как отметил телеведущий, он не обладает большим количеством материала по этой теме.

Телеведущий Валдис Пельш в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что ему очень тяжело говорить на тему убийства своего коллеги Влада Листьева. Кроме того, он отметил, что не знает, кто совершил это чудовищное преступление 25 лет назад.

«Для меня это очень болезненная тема. Я не знаю, кто его убил. Честно. Чтобы выдвигать какие-то версии, надо опираться на большие знания, на большой объем материала. У меня этих знаний нет. Поэтому выдвигать версии и рассуждать было бы не совсем с моей стороны правильно». Валдис Пельш

Напомним, что 1 марта исполняется 25 лет со дня убийства первого генерального директора ОРТ. Влад Листьев был застрелен в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице. Он возвращался со съемок программы «Час пик». Установлено, что его поджидали двое неизвестных. Первая пуля попала в правое предплечье, а вторая — в голову. При себе у него была большая сумма денег, которую преступники не тронули.

Убийство Влада Листьева вызвало широкий общественный резонанс. Оно до сих пор не раскрыто. Телеведущему, которого любила вся страна, было 38 лет.