Определился участник «Евровидения 2020» от Белоруссии

Пока участник «Евровидения 2020» от России все еще неизвестен, а певец Александр Панайотов опроверг информацию о том, что именно он будет представителем нашей страны, определился участник музыкального конкурса от Белоруссии. Группа VAL с композицией Da Vidna стала победительницей в финале отборочного тура, коллективу удалось обойти одиннадцать конкурентов, сообщает издание TVR.

Напомним, в прошлом году членов жюри «Евровидения» от Белоруссии пришлось отстранить, за нарушение правил. Чуть раньше также стало известно, что Украину будет представлять музыкальный коллектив Go-A.

Музыкальный конкурс «Евровидение 2020» будет проходить с 12 по 16 мая в Нидерландах. Кандидат от России все еще неизвестен, но эксперты называют несколько имен: Юлия Зиверт, Little Big, Димаш Кудайберген и Полина Гагарина. Изначально в списке было гораздо больше звезд, но постепенно многие отсеиваются и, надеемся, в конечном итоге в нем останется всего один, самый лучший исполнитель, который принесет России победу, и достойно покажет себя на «Евровидении».