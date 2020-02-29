Виктория Бекхэм выпустила весенне-летнюю коллекцию спортивной одежды

Виктория Бекхэм уже давно одевает модников и поклонников ее стиля в одежду своего бренда. Более того, совместно с брендом Reebok звезда выпустила не одну коллекцию одежды. В новом году коллаборацию Бекхэм решила продолжить.

На своей странице в Инстаграм супруга экс-футболиста анонсировала выход коллекции спортивной линейки одежды, разработанной совместно с культовым мировым производителем.

«Мягкие, теплые оттенки, вдохновленные калифорнийской серфинговой культурой. Обожаю этот фирменный цвет в моей новой коллекции Reebok!» — написала звезда.

Представила коллекцию модель Иман Хаммам, а над лукбуком линейки весна-лето 2020 работал легендарный звездный фотограф Марио Сорренти. Среди элементов гардероба уже продемонстрированы леггинсы, худи и топы.

Одевается в бренд Виктории Бекхэм и ее дочка. 8-летнюю Харпер заметили в платье от-кутюр на лондонской Неделе моды.