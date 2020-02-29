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Бойфренд Бузовой отправляется на свои первые гастроли

График Давида Манукяна расписан до середины лета.

Бойфренд Бузовой отправляется на свои первые гастроли
Давид Манукян. Фото: КП/ФРОЛОВ МИХАИЛ

Певец Давид Манукян, имя которого в последнее время у публики больше ассоциируется с Ольгой Бузовой, объявил о старте гастрольного тура. Блогер в своем Инстаграм опубликовал расписание турне, согласно которому возлюбленный телеведущей «Дома-2» будет находиться в разъездах до середины лета. Стартует певец 7 марта.

«Любимые, это наш первый тур! Я еду к тебе в город! Буду рад видеть каждого на концерте. Давайте наведём шума в каждом городе. Куда еще приехать?» — подписал публикацию Дава.

В комментариях посыпались предложения из разных городов, пока обделенных вниманием певца. Но он пообещал исправить ситуацию. Обратную связь под новостью дала и Ольга Бузова. Она поддержала возлюбленного смайликами с изображением ракеты.

Давид Манукян и Ольга Бузова
Давид Манукян и Ольга Бузова. Фото: instagram.com/dava_m/

Кстати, приближается 4 марта – контрольная дата, в которую Манукян обещал подстричься налысо, если не похудеет. Цель, которую он объявлял подписчикам в начале февраля, – скинуть 13 килограммов.

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