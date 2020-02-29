Мать Водяновой объяснила, почему миллиардер Арно восемь лет не брал ее дочь в жены

Мать российской супермодели Натальи Водяновой Лариса Кусакина заявила, что будущий зять миллиардер Антуан Арно ей очень нравится. Выбор своей дочери она полностью одобряет.

Как отметила мать Водяновой, за восемь лет у бизнесмена и ее дочери не потухли чувства друг к другу. Она считает, что с каждым годом их любовь становится все крепче и крепче.

«Дай Бог, чтобы этот штамп ничего не разрушил. Но я думаю, что все будет хорошо! Мне кажется, они тянули со свадьбой только из-за занятости, а не потому, что проверяли свои чувства». Лариса Кусакина

Также Лариса Кусакина отметила, что ее внуки просто замечательные ребята. Они, несмотря на то, что живут во Франции, знают русский язык. Она с ними общается. Сама она видится с ними несколько раз в год. Чаще она едет во Францию, но порой и сыновья Арно и Водяновой приезжают к ней в гости. Кстати, в прошлом году старший сын Водяновой от предыдущих отношений Лукас вместе с мамой приезжал в Россию, где проходил благотворительный марафон, организованный родительницей, сообщает «Собеседник».

Напомним, что нынешним летом в Шампани пройдет свадьба Водяновой и Арно. У них двое совместных детей. Также у модели есть трое детей от предыдущих отношений. Уже известно, что на свадьбе будет примерно триста гостей. Причем подъедут несколько подруг Водяновой из России. Их имена пока неизвестны.