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Мать Водяновой объяснила, почему миллиардер Арно восемь лет не брал ее дочь в жены

По словам Ларисы Кусакиной, любовь Натальи и Антуана крепнет с каждым годом.

Мать Водяновой объяснила, почему миллиардер Арно восемь лет не брал ее дочь в жены
Водянова летом выйдет замуж ха Арно/http://globallookpress.com/

Мать российской супермодели Натальи Водяновой Лариса Кусакина заявила, что будущий зять миллиардер Антуан Арно ей очень нравится. Выбор своей дочери она полностью одобряет.

Как отметила мать Водяновой, за восемь лет у бизнесмена и ее дочери не потухли чувства друг к другу. Она считает, что с каждым годом их любовь становится все крепче и крепче.

«Дай Бог, чтобы этот штамп ничего не разрушил. Но я думаю, что все будет хорошо! Мне кажется, они тянули со свадьбой только из-за занятости, а не потому, что проверяли свои чувства».

Лариса Кусакина

Также Лариса Кусакина отметила, что ее внуки просто замечательные ребята. Они, несмотря на то, что живут во Франции, знают русский язык. Она с ними общается. Сама она видится с ними несколько раз в год. Чаще она едет во Францию, но порой и сыновья Арно и Водяновой приезжают к ней в гости. Кстати, в прошлом году старший сын Водяновой от предыдущих отношений Лукас вместе с мамой приезжал в Россию, где проходил благотворительный марафон, организованный родительницей, сообщает «Собеседник».

Напомним, что нынешним летом в Шампани пройдет свадьба Водяновой и Арно. У них двое совместных детей. Также у модели есть трое детей от предыдущих отношений. Уже известно, что на свадьбе будет примерно триста гостей. Причем подъедут несколько подруг Водяновой из России. Их имена пока неизвестны.

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Антуан АрноЛариса КусакинаНаталья ВодяноваНовости googleШампань
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