Два часа мучений: Анастасия Волочкова рассказала, как ухаживает за волосами

Знаменитая балерина стремится выглядеть безупречно во всем, и ее волосы — не исключение. Блондинка рассказала своим подписчикам в Инстаграм, что доверяет уход, лечение и покраску своему персональному бьюти-стилисту, которая является еще и соседкой Волочковой. «Мои волосы в надежных руках» — уверяет фолловеров танцовщица и открывает секрет красоты:

«Сегодня мы делаем какую-то уникальную процедуру, очень много всего, и два часа она меня уже мучает» — сообщила балерина.

Она пообещала показать результат после процедуры, но заверила, что эффект от нее фантастический.

Анастасия Волочкова регулярно раскрывает в своем микроблоге секреты стройности и легкости. Она уверена, что многое зависит и от правильного рациона питания.