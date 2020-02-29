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«Свадьба дочери будет проходить два дня»: мать Водяновой поделилась подробностями торжества

Российская супермодель в начале лета выйдет замуж за бизнесмена Антуана Арно.

«Свадьба дочери будет проходить два дня»: мать Водяновой поделилась подробностями торжества
Водянова в начале лета выйдет замуж/http://globallookpress.com/

Мать российской супермодели Натальи Водяновой Лариса Кусакина раскрыла некоторые подробности предстоящего торжества. Как известно, ее дочь в недалеком будущем выйдет замуж за миллиардера Антуана Арно. Сейчас идут приготовления к свадьбе.

Как отметила Кусакина, свадьба пройдет во Франции, где, собственно, и проживает Водянова с будущим мужем и своими детьми. Распишутся молодые в регионе Шампань. Она считает, что торжество точно не будет скромным. Семейство Арно, как известно, на данный момент расположилось на втором месте по размеру своего состояния в мире.

Как отметила Лариса Кусакина, сама она не будет принимать участие в организации мероприятия. Она добавила, что и для нее все, что будет на тождестве станет сюрпризом. Кстати, помимо мамы и младших сестер на свадьбе будут еще несколько людей из России. Правда, их имена пока не разглашаются, сообщает «Собеседник».

«Меня пригласили и это хорошо. В последний раз, когда я была в Париже, узнала. Свадьба дочери будет проходить два дня».

Лариса Кусакина

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