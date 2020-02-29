«Да вы чего там, с ума посходили»: Прилучный отреагировал на новости о финансовых трудностях

Актер Павел Прилучный в сторис Instagram отреагировал на новости, что якобы он заложил свой дорогой автомобиль. Пресса писала, что он таким образом погасил кредит в «Росгосстрахе». В итоге за машину он получил пять миллионов рублей.

«Да вы чего там с ума посходили. Откуда бред собираете?»

Павел Прилучный

Напомним, недавно стало известно, что звездная чета Павел Прилучный и Агата Муцениеце рассталась. При этом ради детей они сохранили прекрасные отношения. К примеру, своего сына от актрисы Павел Прилучный взял на съемки в Санкт-Петербург. В сторис звезды сериала «Мажор» даже было видео, как они с ребенком смотрят мультфильмы и художественные фильмы.

Добавим, что, по слухам, одной из возможных причин расставания стало то, что Павел Прилучный порой не мог контролировать свои эмоции. Однако терпение супруги, судя по всему, все-таки лопнуло.