«Люди переживают за Петросяна, ненавидят Джигарханяна»: Шнуров ответил Запашному, защитившему звезд

Музыкант Сергей Шнуров ответил Эдгарду Запашному, который ранее нелестно высказался в адрес журналистов. По словам дрессировщика, СМИ распространяют непроверенные факты о звездах. В качестве примера он привел сатирика Евгения Петросяна, которому буквально не дают прохода журналисты, сочиняя про него, как считает Запашный, всякие небылицы о личной жизни.
При этом Запашный ответил, что вообще-то Евгений Петросян народный артист и его не следовало бы травить представителям средств массовой информации.
Со своей стороны, Сергей Шнуров сказал, что сегодня общество живет во времена постправа. Многие пребывают в некой виртуальной реальности, сообщает «МК».
«Они интересуются не своей жизнью, а переживают за Петросяна, ненавидят Джигарханяна, которого когда-то любили. Меня обливали грязью и заслуженно, и незаслуженно миллионы раз. Если ты выходишь в медиапространство, то должен быть к такому готов».