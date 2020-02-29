«Люди переживают за Петросяна, ненавидят Джигарханяна»: Шнуров ответил Запашному, защитившему звезд

Как считает музыкант, многие сегодня интересуются не своей жизнью.

Музыкант Сергей Шнуров ответил Эдгарду Запашному, который ранее нелестно высказался в адрес журналистов. По словам дрессировщика, СМИ распространяют непроверенные факты о звездах. В качестве примера он привел сатирика Евгения Петросяна, которому буквально не дают прохода журналисты, сочиняя про него, как считает Запашный, всякие небылицы о личной жизни.

При этом Запашный ответил, что вообще-то Евгений Петросян народный артист и его не следовало бы травить представителям средств массовой информации.

Со своей стороны, Сергей Шнуров сказал, что сегодня общество живет во времена постправа. Многие пребывают в некой виртуальной реальности, сообщает «МК».