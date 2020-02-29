Рустам Солнцев намекнул, что Пугачева «душит» безголосую артистку Бузову

Бывший участник скандального проекта «Дом-2» Рустам Солнцев в Instagram рассказал о конфликте, который произошел у певицы Лики Стар и Аллы Пугачевой.

Напомним, что недавно в программе «Судьба человека» исполнительница заявила, что в свое время у нее были натянутые отношения с Примадонной. Причина в романе, который она закрутила с тогдашним мужем Кристины Орбакайте Владимиром Пресняковым-младшим. После этого певицу попросили из студии, где они записывали песню вместе с музыкантом.

Как считает Солнцев, он верит словам Лики Стар. В те годы, как он считает, многие артисты сплотились вокруг Примадонны, которая диктовала условия на телевидении и устраняла неугодных ей исполнителей.

«Ходит упорный слушок, что там, где изредка появляется Алла, нет места безголосой артистке Бузовой, и это её жёсткое требование. Тянет ли подобное поведение легенды на иски — не знаю».

Рустам Солнцев

Любопытно, что сам Солнцев, как он отметил, если бы был на месте Пугачевой, поступил бы точно так же – не давал прохода молодым звездам, чтобы купаться в лучах славы.