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Рустам Солнцев намекнул, что Пугачева «душит» безголосую артистку Бузову

Шоумен считает, что Примадонна не любит новоявленную певицу.

Рустам Солнцев намекнул, что Пугачева «душит» безголосую артистку Бузову
Солнцев считает, что Пугачева не любит Бузову/http://globallookpress.com/

Бывший участник скандального проекта «Дом-2» Рустам Солнцев в Instagram рассказал о конфликте, который произошел у певицы Лики Стар и Аллы Пугачевой.

Напомним, что недавно в программе «Судьба человека» исполнительница заявила, что в свое время у нее были натянутые отношения с Примадонной. Причина в романе, который она закрутила с тогдашним мужем Кристины Орбакайте Владимиром Пресняковым-младшим. После этого певицу попросили из студии, где они записывали песню вместе с музыкантом.

Как считает Солнцев, он верит словам Лики Стар. В те годы, как он считает, многие артисты сплотились вокруг Примадонны, которая диктовала условия на телевидении и устраняла неугодных ей исполнителей.

«Ходит упорный слушок, что там, где изредка появляется Алла, нет места безголосой артистке Бузовой, и это её жёсткое требование. Тянет ли подобное поведение легенды на иски — не знаю».

Рустам Солнцев

Любопытно, что сам Солнцев, как он отметил, если бы был на месте Пугачевой, поступил бы точно так же – не давал прохода молодым звездам, чтобы купаться в лучах славы.

Тэги

Владимир ПресняковЛика СтарОльга БузоваПрограмма "Судьба человека"Рустам Солнцев
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