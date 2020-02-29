«Нужно реагировать»: Поклонская предложила ввести должность «запикивателя Шнурова»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила ввести должность «запикивателя Сергея Шнурова». Подобным образом юрист отреагировала на фееричное появление лидера «Ленинграда» в политике. Напомним, 20 февраля представители петербургской «Партии Роста» объявили о том, что Сергей вошел в список членов политического объединения. В тот же день исполнитель прилетел в культурную столицу, чтобы получить партийный билет.

Смена рода деятельности немало удивила не только простой народ, но и многих коллег Сергея. Не удержались от иронии и такие крупные фигуры, как Ксения Собчак и Наталья Поклонская. Последняя в личном Telegram-канале подчеркнула, что смотрит на деятельность Шнурова со скепсисом. Наталья подметила, что не так уж принципиально, чем занимался политик до начала своей общественной деятельности, однако важно, чтобы депутат умел грамотно преподнести себя.

«Я уже представляю, как вы, Сергей, в своем моднючем костюмчике выходите к думской трибуне. И… только успевай запикивать матюки! Наверное, кто-то будет отвечать за эту «экстренную кнопочку». Придется вводить новую должность — «запикиватель Шнура», — сказала она.

Наталья акцентировала внимание – она не относится к Шнурову предвзято. Депутату очень нравятся песни группировки «Лабутены» и «Вояж», однако профессия прокурора обязывает ее обращать внимание на различные аспекты.

«Когда вы группировкой хотите взять парламент штурмом — мне, как прокурору, нужно реагировать», — подвела итог Поклонская.