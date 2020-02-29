Собчак посмеялась над врачом, которая ездила на концерты на служебном автомобиле

Светская львица Ксения Собчак отреагировала в своём телеграм-канале «Кровавая барыня» на новость из Курганской области, где одна из врачей ездила на концерты в филармонию на служебном автомобиле.

«Надеюсь хоть слушала концерты, а не давала?» Ксения Собчак

Отметим, что медика уже обвинили в самоуправстве. Сейчас местные стражи правопорядка проводят проверку по этому происшествию. Кстати, сама Елена Головачева свою вину не признает. Она считает, что ее подставила одна из коллег. А именно бывший главный врач клиники, где она работает. По ее мнению, автомобиль самовольно брал водитель. Она же к этому не имеет никакого отношения.

больше по теме Ксения Собчак поделилась снимком с места убийства Бориса Немцова Светская львица оказалась на месте спустя час после выстрелов.

Добавим, что ранее Ксения Собчак в соцсетях опубликовала снимок, на котором можно увидеть политика Бориса Немцова. Как сказала телеведущая, она уже через час оказалась на месте, где он был застрелен киллером. При этом телеведущая также назвала имя того, кто, как она считает, заказал убийство политика.