Приехавшая с Петросяном на Урал Брухунова сравнила Москву и Екатеринбург

У сатирика запланировано сразу несколько выступлений в УрФО.

Молодая жена комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которая вместе с 74-летним мужем путешествует по городам Урала, где он дает концерты, сравнила Москву и Екатеринбург. В сторис Instagram она опубликовала видеозапись. На кадрах девушка выглядывает из окна одной из екатеринбургских гостиниц.

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«Погодка испортилась. Пошел дождь, сырость, пробки — все как в Москве!» Татьяна Брухунова

Отметим, что Евгений Петросян был замечен в одном из заведений в столице Среднего Урала. Он пришел отобедать. При этом вечером, 28 февраля, он дал концерт в Екатеринбурге. В зале был аншлаг, как и на многих выступлениях комика.

После Екатеринбурга юморист в сопровождении супруги, которая также является его концертным директором, отправился в столицу Южного Урала — Челябинск. В этом городе выступление запланировано на вечер 29 февраля, сообщает портал Ura.ru.

Добавим, что сам Петросян и его помощница пока официально не подтверждали, что вступили в брак. Впрочем, друзья юмориста не раз говорили, общаясь с журналистами, что Петросян и Брухунова муж и жена.