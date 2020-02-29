«Он был алкоголиком»: Макс Барских рассказал о своем отце

Музыкант Макс Барских в эфире YouTube-шоу «Ходят слухи» вспомнил своего отца. Родитель звезды ушел из жизни в 2018 году. Незадолго до смерти отец снялся в клипе Макса Барского «Февраль». До этого они не общались 16 лет. Барских заметил, что чувствовал дискомфорт, когда они спустя много лет встретились с родителем.

По словам музыканта, в детстве ему и матери доставалось от отца, который пил. Как отметил певец, близкий человек не мог контролировать себя. Артист отметил, что не любит вспоминать детство. Он сам не понимает, как умудрился стать хорошим человеком.

«Он был алкоголиком. Даже несмотря на операции, после которых ему нельзя было употреблять спиртное и курить. Его хватало на недели две, потом он снова возвращался к этому». Макс Барских

Макс Барских добавил, что сам контролирует свои пристрастия и не пьет. Он хочет добиться в будущем мирового признания. Как он подметил, тратить время на загулы это не про него. У певца совсем другие увлечения в жизни. Кстати, Барских признался, что смерть отца не вывела его из душевного равновесия. Все-таки детские обиды он так и не смог забыть.