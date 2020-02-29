«Ну и дебаты»: Анфиса Чехова объяснила, для чего наряжается на красные дорожки

После того, как телеведущая Анфиса Чехова побывала на церемонии вручения международной премии «РБ» в «Барвиха Luxury Village», она поспешила вернуться к обсуждению своего аутфита, в котором предстала на вечере.

В своем Инстаграме она подчеркнула: ей важно, что считают по поводу ее внешнего вида подписчики, потому и спрашивает их мнения.

«Ну и дебаты вчера развернулись вокруг этого платья. Спасибо всем за мнение и советы!» — написала ведущая.

Звезда объяснила, что публичные люди, в том числе и она сама, на выход по красной ковровой дороже одеваются для того, чтобы вызвать восхищение публики, критику и обсуждения, и даже смех.

«Красные дорожки — это шоу! Для развлечения дорогих зрителей!» — напомнила звезда.

И если мнение о ее наряде высказано корректно, подчеркивает Чехова, то на такую обратную связь она не обижается. Что касается ее бархатного синего платья в пол, то в целом его «больше одобрили, чем раскритиковали».