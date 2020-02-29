Алексей Панин заявил, что не может забыть бывшую жену

Алексей Панин признался, что до сих пор не может позабыть свою единственную жену Людмилу Григорьеву. Как отметил актер, именно эта женщина была его единственной официальной супругой, с которой он был счастлив.

По словам актера, свадьбы мечты у него с Людмилой не получилось. К примеру, в ЗАГС он отправился с синяком под глазом. Причем после того, как они с Григорьевой расписались, он отправился на спектакль, в котором принимал участие в качестве актера.

Как добавил Панин, даже кольца для свадебной церемонии они покупали по дороге. Любопытно, что уже в первый вечер произошел конфликт. Панин позвонил другу и сообщил, что собирается разводиться.

Вместе с Людмилой актер был всего год. Решение о расставании приняла Григорьева. Как отметил актер, в тот момент ему было очень непросто. Мать его ребенка как раз пыталась забрать у него дочку, сообщает «Пятый канал».