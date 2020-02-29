«Я не могу долго валяться на пляже»: Иван Охлобыстин признался, что не умеет отдыхать

Расслабляться у известного актера получается только во время занятий спортом.

Актер Иван Охлобыстин признался, что так и не научился в своей жизни правильно отдыхать. По его словам, ему всегда жалко уходящие дни. Все свободное время с ранних лет он посвящал созданию и исследованию чего-либо. Сейчас он также продолжает совершенствоваться.

«На месте я никогда не сидел — я не умею отдыхать. Я не могу долго валяться на пляже. Мне несвойственно долго лежать. Я не праздный человек». Иван Охлобыстин

Как добавил многодетный отец, расслабляется он только, когда посещает тренировки в спортивном зале. В такие моменты его тело работает, а голова как раз отдыхает.

Актер также отметил, что очень ему помогают в этой жизни молитвы. Он отметил, что не надо воспринимать молитву, как тяжкую обязанность. Сам же он считает, что это некий оазис в пустыне. Именно во время чтения молитвы он может скрыться от шумного и очень подозрительного мира, сообщает «АиФ».