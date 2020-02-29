«Это народный артист, заслуженный, пожилой человек!»: Запашный встал на защиту Петросяна

Дрессировщик и генеральный директор Московского государственного цирка Эдгард Запашный заявил, что он и его коллеги, в частности, юморист и сатирик 74-летний Евгений Петросян беззащитны перед лицом желтой прессы, которая распространяет про них разного рода сплетни.

Как отметил дрессировщик, не так давно у него состоялся разговор с супругом тридцатилетней помощницы Татьяны Брухуновой. Тот признался, что ничего не может сделать с деструктивной информацией против него и его семьи.

«Это народный артист, заслуженный, пожилой человек!»

Эдгард Запашный



Как сказал Запашный, ситуацию могли бы спасти штрафы в отношении сотрудников прессы. Их, как он считает, необходимо ужесточить. Также он вспомнил, что недавно СМИ писали будто бы из-за коронавируса из цирка вывели группу китайцев. Позже дрессировщик дал опровержение этой информации. При этом ее опубликовали всего два СМИ. Как сказал Запашный, подавать негатив журналистам интереснее, чем положительную информацию, сообщает «МК».