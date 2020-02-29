Шнуров заявил, что они с Милоновым люди из разных сословий

По словам музыканта, он человек из народа, а его оппонент мыслит себя дворянином.

Музыкант Сергей Шнуров на заседании Общественного совета Комитета по культуре Госдумы в Доме Союзов дал разъяснение, зачем он пошел в политику. Как известно, недавно музыкант вошел в состав «Партии роста», которую возглавляет бывший кандидат в президенты России Борис Титов.

Как отметил лидер группы «Ленинград», ему многое не нравится в обществе. В политику он пошел вовсе не ради успеха.

«Деньги в Госдуме по сравнению с моими гонорарами смешные. Так что никакой корысти у меня нет… Политикой я занимаюсь давно, но не говорил про это открыто. Мои песни — это социальные высказывания. Я бы хотел сделать страну лучше, а не пиарить себя». Сергей Шнуров

Своим потенциальным избирателем Сергей Шнуров видит обычного россиянина, которому примерно 30 лет. Также он высказался об экс-прокуроре Крыма Наталье Поклонской и депутате Госдумы Виталии Милонове. Как известно, они часто критикуют певца.

Он заметил, что Дума – это срез общества. Как он считает, в Думе могут сидеть как прокуроры, так и музыканты. Что касается Милонова, то, как выразился певец, они люди из разных сословий. Милонов мыслит себя дворянином, а Шнуров же назвал себя человеком из народа, сообщает «МК».

Отметим, что в прошлом году группа «Ленинград» дала большой прощальный тур по стране. Музыканты выступали на крупнейших аренах, где проходили матчи чемпионата мира по футболу, в российских мегаполисах. После этого Шнуров сказал, что группа распадается и выступать больше не будет. Впрочем, многие музыкальные критики считают, что певец лукавит. Они думают, что группа «Ленинград» продолжит выступать. Просто концерты будут проходить не так часто, как раньше.