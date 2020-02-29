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Шнуров заявил, что они с Милоновым люди из разных сословий

По словам музыканта, он человек из народа, а его оппонент мыслит себя дворянином.

Шнуров заявил, что они с Милоновым люди из разных сословий
Шнуров высказался о Милонове и Поклонской/http://globallookpress.com/

Музыкант Сергей Шнуров на заседании Общественного совета Комитета по культуре Госдумы в Доме Союзов дал разъяснение, зачем он пошел в политику. Как известно, недавно музыкант вошел в состав «Партии роста», которую возглавляет бывший кандидат в президенты России Борис Титов.

Как отметил лидер группы «Ленинград», ему многое не нравится в обществе. В политику он пошел вовсе не ради успеха.

«Деньги в Госдуме по сравнению с моими гонорарами смешные. Так что никакой корысти у меня нет… Политикой я занимаюсь давно, но не говорил про это открыто. Мои песни — это социальные высказывания. Я бы хотел сделать страну лучше, а не пиарить себя».

Сергей Шнуров

Своим потенциальным избирателем Сергей Шнуров видит обычного россиянина, которому примерно 30 лет. Также он высказался об экс-прокуроре Крыма Наталье Поклонской и депутате Госдумы Виталии Милонове. Как известно, они часто критикуют певца.

Он заметил, что Дума – это срез общества. Как он считает, в Думе могут сидеть как прокуроры, так и музыканты. Что касается Милонова, то, как выразился певец, они люди из разных сословий. Милонов мыслит себя дворянином, а Шнуров же назвал себя человеком из народа, сообщает «МК».

Отметим, что в прошлом году группа «Ленинград» дала большой прощальный тур по стране. Музыканты выступали на крупнейших аренах, где проходили матчи чемпионата мира по футболу, в российских мегаполисах. После этого Шнуров сказал, что группа распадается и выступать больше не будет. Впрочем, многие музыкальные критики считают, что певец лукавит. Они думают, что группа «Ленинград» продолжит выступать. Просто концерты будут проходить не так часто, как раньше.

Тэги

Борис ТитовВиталий МилоновГруппа "Ленинград"Наталья ПоклонскаяСергей Шнуров
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