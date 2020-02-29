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Смолов лишился восьми миллионов рублей компенсации за разбитую иномарку

Мосгорсуд отменил решение о взыскании крупной суммы с компании «АльфаСтрахование».

Смолов лишился восьми миллионов рублей компенсации за разбитую иномарку
Смолов не получит денег за свой разбитый спорткар/http://globallookpress.com/

Мосгорсуд отменил решение о взыскании с компании «АльфаСтрахование» восьми миллионов рублей в пользу футболиста Федора Смолова за аварию с участием его элитного спорткара БМВ.

Напомним, что летом 2018 года в Краснодаре игрок попал в ДТП, не справившись с управлением своей иномарки. Он врезался в ограждение. Отметим, что спортсмен покинул место ДТП. Позже он оспаривал невыплату денег по КАСКО.

В итоге Никулинский суд взыскал со страховой компании деньги. Однако, как сейчас стало известно, это решение отменено, сообщает портал rsport.ria.ru.

Напомним, что Федор Смолов сейчас выступает за испанский клуб «Сельта» из Виго. В команду он перешел из московского «Локомотива» на правах аренды. В четырех встречах за новую команду Федор Смолов смог отличиться один раз. Он забил гол в ворота мадридского «Реала». В той игре его команда поделила очки с «королевским клубом», сыграв вничью 2:2.

Тэги

краснодарФедор СмоловФК "Локомотив"ФК "Реал"ФК "Сельта"
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