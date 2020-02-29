Анастасия Волочкова похвасталась «уютным платьем из канадского дуба»

Танцовщица Анастасия Волочкова в Instagram опубликовала очередной снимок из своей сауны. На фотографии она прикрывается веником. При этом полностью обнажена.

«Уютное платье из любимого канадского дуба. Очень оздоравливает! Всем желаю прекрасных выходных!» Анастасия Волочкова

Отметим, не так давно балерина рассказала, что осенью нынешнего года она собирается замуж. Уже больше года она встречается с неким мужчиной, которого не представляет общественности. Как она ранее отмечала, счастье любит тишину, поэтому она и не хочет, чтобы все узнали, кто поселился в ее доме.

Добавим, что недавно прошла информация о сдаче балериной своей квартиры в Санкт-Петербурге. Ее танцовщице много лет назад подарил миллионер Сулейман Керимов. Позже балерина заявила, что эта информация неправдоподобна. Сдавать апартаменты в аренду она не собирается. Она сама любит приезжать в Санкт-Петербург и в них останавливаться.