Ксения Собчак поделилась снимком с места убийства Бориса Немцова

Телеведущая Ксения Собчак в Instagram опубликовала снимок, который был сделан спустя час после убийства политика Бориса Немцова. По ее словам, она оказалась на месте заказного убийства вскоре после злополучных выстрелов.

«Кто заказчик убийства — всем уже давно понятно, кроме следственных органов, но никто ничего не делает, и сенатора Геремеева даже чем-то награждают». Ксения Собчак

Как считает светская львица, политические интересы и баланс сил на Северном Кавказе важнее справедливости. Также она добавила, что всегда будет помнить политика.

Напомним, что Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года в Москве. Он шел с гражданкой Украины Анна Дурицкой по Большому Москворецкому мосту. Киллеры произвели шесть выстрелов в спину и голову политика. Прощание с Борисом Немцовым состоялось 3 марта в Сахаровском центре. Похоронили его после отпевания в храме Архангела Михаила на Троекуровском кладбище.