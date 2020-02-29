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«Вылитая Собчак»: первая жена Виторгана поделилась снимком с дочерью от актера

Полина очень сильно похожа на светскую львицу.

«Вылитая Собчак»: первая жена Виторгана поделилась снимком с дочерью от актера
Дочь Виторгана похожа на Собчак/http://globallookpress.com/

Первая жена актера Максима Виторгана Виктория Верберг в Instagram разместила совместный снимок со своей дочерью Полиной. Девушка пошла по стопам своих звездных родителей. Она — актриса. Полине сейчас 23 года.

«Моя любовь», — кратко подписала совместную фотографию первая жена Максима Виторгана.

В комментариях пользователи обратили внимание, что Полина Виторган очень сильно похожа на светскую львицу Ксению Собчак. «Вылитая Собчак», «А дочка на Собчак похожа. С лица такая же», — заявили пользователи.

Отметим, что Максим Виторган был трижды женат. В браке с актрисой ТЮЗа Викторией Верберг у него помимо дочери родился сын Даниил. Ему сейчас 19 лет. Второй брак у Виторгана был с маркетологом Натальей. Третий – с телеведущей Ксенией Собчак. От этих отношений в 2016 году у него родился сын Платон. Ради ребенка Виторган и Собчак поддерживают отношения. Сейчас известный актер встречается с актрисой Нино Нинидзе.

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Виктория ВербергДаниил ВиторганКсения СобчакМаксим ВиторганПолина Виторган
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