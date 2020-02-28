Отец актера Марьянова намерен засудить сноху и внука

Отец скончавшегося в реабилитационном центре актера Дмитрия Марьянова, Юрий, намерен засудить вдову и собственного внука. Мужчина обратился в Савеловский орган столицы с иском к бывшим родственникам. Причиной тяжбы станет имущество Дмитрия. С момента смерти артиста прошло три года, но семья актера так и не смогла договориться о разделе недвижимости и оставшихся финансов.

«СтарХит» информирует, что первое заседание по новому иску состоится уже в апреле. Марьянову-старшему предстоит появиться на заседании вместе с официальным представителем и объяснить, почему именно он должен распоряжаться трехкомнатной квартирой в центре Москвы, а также дачей и деньгами. Ответчица Ксения Бик от комментариев для журналистов пока отказывается, но ранее она подчеркивала — квартиру Марьянова она намерена оставить под своим контролем.

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Напомним, актер Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года, в возрасте 47 лет. После изучения материалов дела Следственный комитет озвучил причиной смерти травму при падении. Обвиняемой по делу гибели знаменитости проходит руководитель центра «Феникс», в котором некоторое время содержался Марьянов, Оксана Богданова.