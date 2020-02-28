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«Деньги в Госдуме смешные»: Шнуров ушел в политику на благо общества

В пятницу, 28 февраля, лидер группы «Ленинград» появился на общественных слушаниях по культуре.

«Деньги в Госдуме смешные»: Шнуров ушел в политику на благо общества
Певец Сергей Шнуров. Фото: КП/Золото Олег

Сергей Шнуров признался, что в политику он пришел, руководствуясь общественными благами. В пятницу, 28 февраля, лидер группы «Ленинград» появился на общественных слушаниях в Государственной думе по культуре. После заседания журналисты не могли оставить некогда музыканта, а теперь депутата без внимания. Они спросили, насколько прибыльно быть политиком.

Всегда прямолинейный Шнуров признался – гастролируя по стране, он зарабатывал многократно больше. Однако в данном вопросе Сергея интересуют вовсе не деньги и не известность, а общественный интерес. Лидеру коллектива не нравятся некоторые аспекты внутреннего устройства общества. В случае, если что-то придется ему не по душе, он продолжит критиковать это, но уже в новом статусе.

«Если я вижу какую-то большую несправедливость, я по-прежнему буду критиковать. Мне многое не нравится в нашем обществе. Я пошел в политику не ради хорошей жизни и не ради успеха. Последнего у меня и вне политики хватает. А деньги, по сравнению с моими концертами, вообще смешные! Поэтому, чтобы заметить какую-то корысть с моей стороны, нужно быть большим фантазером», — резюмировал он.

Что касается появившейся ранее информации о том, что Шнуров намерен баллотироваться в Госдуму, то пока она действительности не соответствует. Сергей подметил, что «никуда он пока не метит», обсуждать это можно будет позже, приводят его слова РИА Новости.

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