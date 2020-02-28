«На моем фоне выглядит Дюймовочкой»: Валуев рассказал о жене, которая ниже него на 48 сантиметров

Как отметил известный боксер и депутат, весь быт - на плечах его супруги Галины.

Боксер и депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что в их доме главная – это его любимая жена. Как он отметил, вместе они уже больше двадцати лет и с годами их любовь и чувства становятся только крепче. В семье трое детей: двое сыновей и дочь. Они уже становятся самостоятельными личностями со своими характерами.

«Жена на моем фоне выглядит Дюймовочкой. Я много езжу, часто месяцами не бываю дома. Поэтому на ее плечах и весь быт, и воспитание детей. Так что, конечно, жена в доме главная». Николай Валуев

Как сказал боксер, рост которого составляет 213 сантиметров, а его супруги всего 165 сантиметров, их дети знают, когда и к кому в семье подойти с просьбой о помощи. Они стараются наследникам не отказывать. Все важные решения они принимают вместе, как и положено в крепкой семье.

По словам Николая Валуева, самыми главными для мужчины и женщины остаются роли, предназначенные самой природой, сообщает «АиФ-Санкт-Петербург».