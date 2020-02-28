«До встречи в Париже»: Рудковская заявила, что уже 17 лет дружит с Водяновой

45-летняя Яна Рудковская не забыла поздравить возлюбленную французского бизнесмена с днем рождения. 28 февраля Наталье Водяновой исполнилось 38 лет. К слову, на личной страничке в Instagram к имениннице обратился и ее жених.

Антуан Арно признался, что считает свою спутницу самой красивой женщиной в мире. В союзе с русской моделью у предпринимателя появилось двое сыновей. Манекенщица делает все для того, чтобы пятилетний Максим и трехлетний Роман росли, как их сверстники — вдали от папарацци и журналистов. По этой причине Водянова пока еще не показывала личика младших отпрысков широкой публике.

Говоря о модели, супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко заверила, что дружит с Натальей уже семнадцать лет. И за все эти годы, как говорит музыкальный продюсер, модель нисколько не изменилась ни внутренне, ни внешне.

Свою близкую подругу бизнесвумен называет феей добрых дел, искренне считая, что таких людей как Водянова на земле очень мало. Рудковская пообещала, что в скором времени прилететь во Францию, чтобы увидеться с именинницей в Париже.