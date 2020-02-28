«Брошенки России»: Собчак придумала название возможной партии Ольги Бузовой

Светская львица заявила, что слоган у певицы должен быть следующим: «Мои люди всегда со мной».

Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» пофантазировала на тему того, кто из звезд отечественного шоу-бизнеса мог бы пойти в политику. Она придумала звездам название их будущих партий, а также слоганы, благодаря которым, как она считает, они бы могли покорить электорат и завоевать доверие простых людей.

Так, певице Ольге Бузовой, если та когда-нибудь решит пойти в политику, она посоветовала назвать партию «Брошенки России». Слоган для телеведущей: «Мои люди всегда со мной». В качестве программного тезиса Бузова могла пообещать россиянам «остаться настоящей» и «не бояться быть сильной и счастливой».

Певцу Григорию Лепсу Собчак посоветовала назвать партию «Рюмка водки на столе». Один из слоганов: «Я счастливый, вот и все!» Программный слоган, как сказала жена режиссера Константина Богомолова, «Кто поверит, я и сам не верю».

Также Собчак придумала названия партий для Ирины Аллегровой («Угонщицы России»), рэпера Тимати («Партия настоящих джентльменов») и Элджея («Партия сайонара»).

Судя по всему, на такой эксперимент Ксения Собчак пошла вовсе не случайно. Как известно, ее давний оппонент, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вошел в состав «Партии роста», которую возглавляет бывший кандидат в президенты России Борис Титов. Не исключено, что в следующем году певец, который известен своими матерными стихотворениями на злобу дня, будет баллотироваться в Госдуму.