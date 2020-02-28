«Я не помню обиды»: Васильева рассказала, как ей удалось наладить отношения с бывшей невесткой

Актриса Татьяна Васильева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявила, что ей удалось наладить отношения со своей бывшей невесткой актрисой Анастасией Бегуновой.

После расставания с сыном Васильевой Филиппом девушка увезла детей в Германию. Она не хотела, чтоб ее сыновья общались с бабушкой. Бегунову не устраивало, что Васильева оставила их без угла в столице.

«Я купила им квартиру и оформила все на Анастасию. Теперь я своих внуков вижу часто. Это просто счастье и для них, и для меня. Они растут очень хорошими парнями. Меньше всего думала о какой-то своей выгоде в этой истории». Татьяна Васильева

Как сказала актриса, когда они видятся с Анастасией, то обнимаются, как в былые времена. Весь конфликт остался позади.

«Я не помню обиды. Мне главное, что я довольна своими детьми, внуками», — заметила актриса.

По словам Васильевой, она счастливая бабушка. Сегодня у нее уже четверо внуков.