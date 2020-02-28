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«Все получилось, как в бездарной пьесе»: Васильева озвучила причину расставания с первым мужем

Как отметила звезда, она очень быстро разочаровалась в супруге.

«Все получилось, как в бездарной пьесе»: Васильева озвучила причину расставания с первым мужем
Васильева изменила первому мужу/http://globallookpress.com/

Актриса Татьяна Васильева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» объяснила, почему рассталась с первым мужем Анатолием Васильевым, звездой сериала «Сваты». Он него она родила в 1978 году сына Филиппа.

«Все получилось, как в бездарной пьесе. Просто пришла к нему и сказала: «Я тебе изменила». Он в те годы много снимался. У него были какие-то связи на стороне, у меня. Мужчине, конечно, тяжелее осознать, что ему изменили. Он тяжелее всегда переживает. Но тот Васильев из Школы-студии МХАТ, талантливый, красивый для меня исчез. Он стал другим человеком».

Татьяна Васильева

Как отметила звезда, в ее жизнь в те годы ворвался актер Григорий Мартиросян, будущий второй супруг. С ним-то она и изменила Васильеву.

«Понимаете, всем моим мужьям всегда нужно было поклонение. А я не могу весить их портреты с лампочками на стену. Они всегда хотели, чтобы около них была женщина-администратор. Но у меня не было времени и желания занимать эту должность», — заявила актриса.

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